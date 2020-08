Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Bargeld aus Praxis gestohlen

Nordhausen (ots)

Am Dienstagnachmittag wurde eine Praxis in der Grimmelallee von Dieben heimgesucht. Der oder die Täter betraten die Räumlichkeiten der Fußpflegepraxis und erbeuteten aus einer Kasse einen dreistelligen Bargeldbetrag. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell