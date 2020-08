Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hochwertige Licht- und Musiktechnik aus Lagerhalle gestohlen

Holungen (ots)

Am Dienstagnachmittag wurde der Einbruch in eine Lagerhalle in der Schachtstraße festgestellt. Der oder die Täter drangen gewaltsam über das Rolltor in die Halle ein. Daraus erbeuteten sie eine Lichtanlage, ein Mischpult, eine Beschallungsanlage und eine LED-Wand im Gesamtwert von mehreren zehntausend Euro. Die Tatzeit liegt zwischen Januar 2020 und August. Am Tor entstand ein Sachschaden von etwa 2500 Euro. Wer hat etwas bemerkt? Wem sind verdächtige Fahrzeuge oder Personen im Bereich der Lagerhalle aufgefallen? Wer kann Angaben zum Verbleib der gestohlenen Technik machen? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 entgegen.

