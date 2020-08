Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher auf dem Balkon

Nordhausen (ots)

Eine böse Überraschung erlebte in der Nacht zu Mittwoch eine Bewohnerin in der Töpferstraße. Kurz nach 2 Uhr wurde die Frau aus dem Schlaf gerissen. Ein Unbekannter war offenbar auf den Balkon des Mehrfamilienhauses im Erdgeschoss geklettert. Er schob das Rollo hoch und leuchtete in die Wohnung. Als er die Bewohner sah, flüchtete er. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell