Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Rucksack von Parkbank gestohlen

Nordhausen (ots)

Auf einen Rucksack hatten es Diebe in der Nacht zu Mittwoch in Nordhausen abgesehen. Ein Mann hielt sich auf einer Parkbank in der Uferstraße auf, als zwischen 23.30 Uhr und 0 Uhr drei bislang Unbekannte seinen Rucksack stahlen und mit ihrer Beute davon liefen. Wer hat den Diebstahl bemerkt und kann Angaben zu den unbekannten Dieben machen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

