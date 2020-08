Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hund von Auto erfasst

Mühlhausen (ots)

Ein Hund ist am Dienstagabend in Mühlhausen von einem Auto erfasst worden. Seine Besitzerin ging mit ihm, kurz nach 22 Uhr, auf dem Gehweg am Kiliansgraben spazieren. Aufgrund eines lauten Geräusches soll sich der angeleinte Jack-Russel/Labrador Mischling aus seinem Halsband befreit haben. In weiterer Folge lief er auf die Straße. Ein herannahender Skoda erfasste das Tier. Die Besitzerin brachte den verletzten Hund zum Tierarzt. Personen kamen nicht zu Schaden.

