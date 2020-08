Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ermittlungen nach Schwerem Raub - Großeinsatz der Polizei

Menteroda (ots)

Im Zusammenhang mit den Ermittlungen zu einem schweren Raub am Donnerstag, 30. Juli, in Mühlhausen (Pressemeldung vom 31.7., 12.36 Uhr, OTS) führt die Kriminalpolizei Mühlhausen seit dem Mittag Durchsuchungen in Kleinkeula durch. Tatverdächtig sind drei Männer im Alter von 20, 27 und 35 Jahren. Der 27-Jährige sitzt seit Montag in Untersuchungshaft. Ihn nahmen Polizisten am Sonntag in der Ortslage Schlotheim fest. Da nicht auszuschließen war, dass die beiden Mittäter in Besitz von Schusswaffen sind, kamen am Mittag zunächst Spezialkräfte des Landeskriminalamtes Thüringen zum Einsatz. Die Ermittlungen zum Aufenthaltsort der Mittäter dauern an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell