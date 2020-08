Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Arbeitsmaschinen gestohlen

Mühlhausen (ots)

Einen Radlader und einen Minibagger stahlen Unbekannte zwischen Freitag, 31. Juli und Dienstag, 4. August in Mühlhausen. Die Arbeitsmaschinen standen auf dem Parkplatz Ölgraben und sollten am Vormittag wieder in einer Gartenanlage in der Hollenbacher Landstraße zum Einsatz kommen. Bei den gestohlenen Maschinen handelt es sich um einen gelben Radlader Komatsu WA70-7 und einen orangefarbenen Minibagger Kubota KX. Auf Grund des Gewichtes der Arbeitsgeräte wird davon ausgegangen, dass die Täter mit einem Tieflader oder ähnlichem Fahrzeug angerückt waren. Wer Hinweise zum Tatgeschehen, insbesondere zu größeren Fahrzeugen auf dem Parkplatz Ölgraben, geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden. Der Schaden wird auf mindestens 55000 Euro geschätzt.

