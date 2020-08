Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei warnt nach mutmaßlichem Giftköderfund und sucht Zeugen

Beyrode (ots)

Am Montagabend informierte eine besorgte Passantin die Polizei über einen vermeintlichen Giftköder. Sie fand nahe der Ortschaft Beyrode im Bereich einer Fußgängerbrücke mehrere Würste, die auf dem Boden lagen. Die Polizisten stellten die Lebensmittel sicher und leiteten Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ein. Die aufgefundenen Würste werden zur Untersuchung in das Landesamt für Verbraucherschutz übersandt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 zu melden.

