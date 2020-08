Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mit Fahrzeugspiegel kollidiert und davon gefahren

Dingelstädt (ots)

Nach einer Unfallflucht, die sich am Montag in Dingelstädt ereignete, sucht die Polizei Zeugen. Ein Opel war zwischen 19.25 Uhr und 19.50 Uhr am Fahrbahnrand der Lindenstraße abgestellt, als ein bislang unbekannter Autofahrer mit dem Außenspiegel des Opels kollidierte. Der Unfallverursacher verließ unerlaubt die Unfallstelle. Wer hat den Unfall bemerkt oder kann Angaben zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 entgegen.

