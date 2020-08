Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrer fährt nach Kollision mit Pkw davon - Die Polizei sucht Zeugen

Sondershausen (ots)

Ein Opel-Fahrer befuhr am vergangenen Samstag, gegen 13.45 Uhr, den Hasenholzweg in Richtung Frankenhäuser Straße. Aufgrund von Fahrzeugen, welche am rechten Fahrbahnrand parkten, musste der Autofahrer verkehrsbedingt halten. Nachdem der Gegenverkehr passiert war, scherte er aus, um an den abgestellten Fahrzeugen vorbei zu fahren. Dabei wurde der Opel, nach Angaben des Fahrers, von einem von hinten herannahenden Radfahrer überholt, welcher mit dem Außenspiegel des Autos kollidierte. Der Radfahrer stürzte und zog sich dabei vermutlich leichte Verletzungen zu. Nachdem der Opel-Fahrer ihm bei der Versorgung seiner Verletzung half, verschwand der Radfahrer, ohne seine Personalien anzugeben. Daher sucht die Polizei nun Zeugen, die den Unfall möglicherweise bemerkt haben und Angaben zu dem flüchtigen Radfahrer machen können. Der Radfahrer war ca. 65 Jahre alt. Er hatte graues Haar und war mit einem karierten Hemd bekleidet. Er soll mit einem älteren Herrenfahrrad unterwegs gewesen sein. Der Radfahrer zog sich Verletzungen am Unterarm und am Finger zu. Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell