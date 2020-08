Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Geldboxen aufgebrochen - Zeugen gesucht

Wiehe (ots)

Im Kyffhäuserkreis waren am vergangenen Wochenende gleich zwei Tankstellen im Visier von Dieben. An der Tankstelle in Wiehe Am Anger verschafften sich Unbekannte widerrechtlich Zutritt auf das Tankstellengelände und brachen die Geldbox der Waschanlage auf. Jedoch gingen die Diebe hier leer aus. In Roßleben Am Sportplatz öffneten der oder die Täter die Münzautomaten der Staubsaugeranlage gewaltsam. Sie erbeuteten Kleingeld. Wer hat etwas bemerkt? Wer kann Angaben zu dem oder den Dieben machen? Hinweise nimmt die Polizei in Artern unter der 03466/3610 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell