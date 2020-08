Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher im Freibad

Nordhausen (ots)

Am Montagmorgen wurde festgestellt, dass das Freibad am Badeweg in Nordhausen - Salza von Dieben heimgesucht wurde. Unbekannte hatten sich gewaltsam Zutritt auf das Freibadgelände verschafft. Dort brachen sie das Kassenhäuschen auf, aus dem sie ein Faxgerät, Ruder, Lebensmittel, sowie mehrere Eintrittskarten mitnahmen. Zudem hinterließen die Unbekannten ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

