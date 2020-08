Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe erbeuten Gasflaschen

Ammern (ots)

Am vergangenen Wochenende verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in den Außenbereich eines Baumarktes Am Langen Rasen. Dort nahmen der oder die Täter mehrere Gasflaschen, im Wert von etwa 1400 Euro, mit. Wer hat etwas beobachtet? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Marktes aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

