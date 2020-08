Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Tropfspur führt zu Unfallverursacher

Berlingerode (ots)

Ein Seat-Fahrer war am Sonntagnachmittag auf der Straße von Berlingerode in Richtung Bleckenrode unterwegs, als er in einer Kurve von der Fahrbahn abkam. Dabei beschädigte das Fahrzeug drei Leitpfosten, ein Kilometrierungszeichen und die Bankette. Anschließend verließ der Unfallverursacher unerlaubt die Unfallstelle. Da durch den Unfall jedoch der Unterboden des Fahrzeugs aufgerissen wurde, verlor der Seat Betriebsmittel und zog damit eine Spur, welche die Beamten schnell zum Beifahrer führte. Der Unfallverursacher hatte sein beschädigtes Fahrzeug offenbar in dessen Garten versteckt. Während der Unfallaufnahme kehrte schließlich auch der 19-jährige Unfallverursacher zurück. Gegen ihn wird nun ermittelt. Die Feuerwehr kam zum Einsatz, um die ausgelaufenen Betriebsmittel zu binden.

