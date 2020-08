Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Flucht vor der Polizei missglückt

Mühlhausen (ots)

Mehrere Anzeigen erstatteten Polizisten am Sonntagabend gegen einen Fahrradfahrer in Mühlhausen. Der 26-Jährige sollte gegen 20.20 Uhr im Bereich des Obermarktes kontrolliert werden. Doch er ergriff die Flucht. Die Beamten entdeckten ihn wenig später, als er sich in einem Gebüsch versteckt hatte. Ein Drogentest verlief positiv. Zudem fanden die Polizisten in dem Versteck Betäubungsmittel. Da der Mann einen angeleinten Hund bei sich führte, den er auf seiner Flucht rücksichtslos hinter sich her zog, ermittelt die Polizei auch wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

