Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Krad verunfallt auf B 85

Kyffhäuser (ots)

Am 31.07.2020, 13:00 Uhr befuhr der 22-jährige Fahrer eines Krades der Marke Triumph die Bundesstraße 85 von Kelbra kommend i.R. Bad Frankenhausen. Aufgrund unangepasster Geschwindigkeit auf der kurvenreichen Strecke kam der Fahrer in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Zum Glück entstand kein Personenschaden. Jedoch wurde das Krad erheblich beschädigt (geschätzt 2000,-EUR), so dass es abgeschleppt werden musste.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Kyffhäuser

Telefon: 03632 6610

E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell