Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Versuchter Einbruch in Modelbahn

Wiehe (ots)

In der Zeit vom 30.07.2020, 15:00 Uhr bis 01.08.2020, 12:00 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter in den Lagerbereich der Modelbahn einzubrechen. Dies gelang nicht. Jedoch verursachten die Täter einen geschätzten Sachschaden von 500,- EUR. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden, wenn ihnen in der fraglichen Zeit Personen oder Fahrzeuge aufgefallen oder sie sonst sachdienliche Angaben zur Tat oder Tätern machen können.

