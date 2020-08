Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Motorradfahrer bei Sturz verletzt!

Nordhausen (ots)

Der Schönwetterausflug eines jungen Motorradfahrers aus dem Raum Hannover endete Samstag Mittag in Folge eines Sturzgeschehens mit Schmerzen in den Gliedmaßen und einem beschädigten Motorrad. Der 23-jährige kam auf der B 81 - Höhe Netzkater - in Richtung Hasselfelde im Kurvenbereich zu Fall. Sein Motorrad schleuderte in Folge dessen unter die dortige Schutzplanke. Der junge Mann wurde mit leichten Verletzungen ins Südharzklinikum verbracht.

