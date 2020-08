Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Jugendlicher ohne Führerschein unterwegs

Schernberg (ots)

Am 31.07.20, 16:55 Uhr konnte im Rahmen einer Verkehrskontrolle der 17-jährige Fahrer einer Simson auf der L2085 in Richtung Schernberg angehalten werden. Hierbei wurde festgestellt, dass er an der Simson einen 90 Kubikmeter großen Zylinderkopf verbaut hatte. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Für eine solche Leistungssteigerung genügte weder die vorhandene Fahrerlerlaubnis, noch die Versicherung. Es wurde Anzeige gegen den Fahrer erstattet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell