Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Alkoholisierter Autofahrer gestoppt!

Nordhausen (ots)

In der Nacht zum Samstag kontrollierten Polizeibeamte des Inspektionsdienstes Nordhausen einen 58-jährigen Fahrzeugführer in der Alten Leipziger Straße in Nordhausen. Im Rahmen der Fahrtauglichkeitsüberprüfung ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 0,93 Promille. Die Weiterfahrt endete für den Mann an dieser Stelle.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Inspektionsdienst Nordhausen

Telefon: 03631 960

E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell