Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schäferhund bei Verkehrsunfall schwer verletzt!

Nordhausen (ots)

Die 36-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw Ford befuhr am Freitag Nachmittag die Blumenstraße in Nordhausen. In diesem als verkehrsberuhigten Bereich ausgewiesenen Abschnitt, rannte der Schäferhund durch das geöffnete Tor eines angrenzenden Grundstückes unvermittelt auf die Fahrbahn und wurde von dem Fahrzeug erfasst. Die Fahrerin bemerkte den Zusammenstoß mit dem Tier nicht und schliff dieses mehrere Meter mit. Der Schäferhund erlitt dabei lebensbedrohliche Verletzungen.

