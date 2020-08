Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Paketzustellung mal Anders - Fahrzeug zerstört Schaufensterscheibe!

Nordhausen (ots)

Am Freitag Morgen gegen 09:00 Uhr beabsichtigte der Fahrzeugführer eines Paketlieferdienstes in der Kranichstraße in Nordhausen vor einem Geschäft zu Wenden. Hierbei schätzte der 18-jährige Fahrer die Maße seines Ford Transits falsch ein und stieß beim Rückwärtsfahren in die Schaufensterscheibe eines Modegeschäftes, welche dadurch komplett zerstört wurde.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Inspektionsdienst Nordhausen

Telefon: 03631 960

E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell