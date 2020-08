Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betrunkener Autofahrer verursacht Verkehrsunfall

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am 01.08.2020 gegen 1 Uhr wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall in der Petristraße, Einmündung Auf der Rinne in Heiligenstadt gerufen. Der 60jährige Fahrer eines Pkw VW Golf hatte die Petristraße aus Richtung Uder kommend befahren. An der Einmündung kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen den Mast der Lichtsignalanlage. Den unverletzten Fahrzeugführer trafen die Kollegen schwankend an der Unfallstelle an. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,67 Promille. Daher schloss sich eine Blutentnahme an, der Führerschein wurde sichergestellt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden am Pkw und der Ampel beziffern wir mit 7000 Euro.

