Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nach Raub Opfer imn Krankenhaus

Mühlhausen (ots)

Zu einem schweren Raub kam es am Donnerstagabend in Mühlhausen. Mehrere Unbekannte drangen gegen 22.30 Uhr gewaltsam in die Wohnung eines 21-Jährigen, in einem Mehrfamilienhaus in der Menteröder Straße, ein. Die Täter verletzten den jungen Mann, der mit einer Kopfplatzwunde ins Krankenhaus eingeliefert werden musste, mit einem noch unbekannten Gegenstand. Möglicherweise kannten sich Täter und Opfer. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell