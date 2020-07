Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ladendieb mit Haftbefehl festgenommen

Nordhausen (ots)

Polizisten gelang es am Donnerstagabend einen flüchtigen Ladendieb zu stoppen. Der Mann stahl, kurz vor 21 Uhr, in einem Supermarkt in der Wilhelm-Raabe-Straße Lebensmittel. Beim Verlassen des Marktes, ohne zu zahlen, stieß er einen Beamten zur Seite und verletzte ihn leicht. Weiteren Polizisten gelang es schließlich den Mann, gegen den ein Haftbefehl vorlag, zu stoppen und festzunehmen.

