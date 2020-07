Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto gegen Hauswand geprallt - Fahrer verletzt

Höngeda (ots)

Ein Skoda befuhr am Donnerstagnachmittag, gegen 16 Uhr, die Landstraße in Höngeda. In einer Kurve fuhr der 33-jährige Fahrer geradeaus, touchierte einen Baumstamm, der auf dem Gehweg stand und prallte gegen eine Hauswand. Der Autofahrer wurde verletzt. Die Höhe des Schadens an der Hauswand beläuft sich auf etwa 10000 Euro. Am Skoda entstand Totalschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell