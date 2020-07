Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Bauwagen abgefackelt

Wahlhausen (ots)

In einem Wald zwischen Wahlhausen und Lindewerra setzten Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag einen Bauwagen in Brand. Der Wagen brannte komplett ab. Auch die Maschinen, die darin lagerten wurden zerstört. Zur Höhe des entstandenen Schadens können noch keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise zum Feuer geben kann, insbesondere zum Zeitpunkt und möglichen Tatverdächtigen, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der Telefonnummer 03606/6510 zu melden.

