Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsbehinderungen nach schweren Unfall auf der B 247

Bad Langensalza (ots)

Auf der Bundesstraße 247 kommt es seit ca. 14.25 Uhr bei Bad Langensalza zu Verkehrsbehinderungen. Ersten Ermittlungen zufolge geriet ein Pkw Daimler Benz, der in Richtung Schönstedt unterwegs war in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Sattelzug. Der wiederum kam ins Schlingern und stieß gegen einen weiteren Pkw. Drei Erwachsene und ein Kind im Daimler mussten verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Zur Schwere der Verletzungen kann noch nichts gesagt werden. Die Bergungsarbeiten an den beteiligten Fahrzeugen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell