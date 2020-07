Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radler schwer gestürzt

Nordhausen (ots)

Ein 54-jähriger Radfahrer stürzte am Donnerstagmorgen in Nordhausen schwer und kam ins Krankenhaus. Der Mann befuhr zunächst den Radweg in der Hesseröder Straße in Richtung Bochumer Straße. Hinter der Zorgebrücke wechselte der Mann auf die Straße. Hierbei kam er zu Fall.

