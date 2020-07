Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei bittet um Hinweise zu Motorraddiebstahl

Sondershausen (ots)

Zwischen Montagnachmittag und Mittwochnachmittag stahlen Unbekannte ein rotes Motorrad des Herstellers Jawa im Wert von etwa 1000 Euro. Das Fahrzeug war in einer Garage in der Groeblerstraße abgestellt, welche durch die Diebe gewaltsam geöffnet wurde. Wer hat den Diebstahl beobachtet? Wer kann etwas zum Verbleib des roten Motorrades sagen? Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 entgegen.

