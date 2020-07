Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrer bei Auffahrunfall verletzt

Heldrungen (ots)

Ein Autofahrer war am Mittwochabend, gegen 19.15 Uhr, mit seinem VW und einem Anhänger in der Straße Am Bahnhof unterwegs. Als der 46-Jährige verkehrsbedingt bremsen musste, kam der dahinter befindliche 58-jährige Autofahrer nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und fuhr auf. Der 58-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell