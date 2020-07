Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kaninchen aus Garten gestohlen

Nordhausen (ots)

Mehr als zehn Kaninchen stahlen Unbekannte aus einem Gartengrundstück in der Straße der Opfer des Faschismus. Die Kaninchen waren dort in Stallungen untergebracht. Am Mittwochnachmittag stellte der Gartenbesitzer den Diebstahl seiner Tiere fest. Der Wert der Kaninchen beläuft sich auf etwa 300 Euro. Wer hat etwas beobachtet oder kann etwas zum Verbleib der Kaninchen sagen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

