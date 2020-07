Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Nordhausen (ots)

Die Fahrt eines Citroen-Fahrers endete am frühen Donnerstagmorgen in Nordhausen an einer Laterne. Er befuhr kurz nach 5 Uhr den rechten Fahrstreifen der Uferstraße in Richtung Kyffhäuserstraße. Als seinen Angaben zufolge, ein anderer Autofahrer ebenfalls auf den rechten Streifen wechseln wollte, musste er mit seinem Fahrzeug ausweichen. Infolge dessen sei er schließlich mit dem Verkehrsschild kollidiert. Der andere, bislang unbekannte Autofahrer verließ unerlaubt die Unfallstelle. Er soll in einem weißen Transporter oder Caddy unterwegs gewesen sein. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem unfallflüchtigen Autofahrer machen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

