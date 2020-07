Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wem gehört dieses Damenrad?

Heringen (ots)

Die Nordhäuser Polizei sucht den rechtmäßigen Eigentümer dieses Damenfahrrades. Ein Mann stahl am Montag, 27. Juli, ein gesichertes Mountainbike vor einem Einkaufsmarkt in Heringen in der Straße der Einheit. Dabei ließ er das abgebildete Damenrad zurück. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei dem Damenrad ebenfalls um Diebesgut handelt. Der Besitzer des Fahrrades wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden. Ein Eigentumsnachweis ist erforderlich.

