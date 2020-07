Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrräder aus Kellerabteil gestohlen

Mühlhausen (ots)

Auf zwei hochwertige Mountainbikes im Gesamtwert von etwa 6000 Euro hatten es Diebe in der Nacht zu Mittwoch in Mühlhausen abgesehen. Die Unbekannten verschafften sich widerrechtlich Zutritt in das Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses Am Flachswasser. Daraus erbeuteten sie das braune Mountainbike des Herstellers Santa Cruz und das blaue Fahrrad des Herstellers UMF Duncan. Wer hat den Kellereinbruch bemerkt? Wer kann etwas zum Verbleib der Mountainbikes sagen? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

