LPI-NDH: Einbrecher in Büroräumen

Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen drangen Unbekannte widerrechtlich in die Büroräume eines Geschäftes für Fahrzeugzubehör in der Heiligenstädter Straße ein. Der oder die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und erbeuteten schließlich EC-Karten und einen zweistelligen Bargeldbetrag. Wer den Einbruch bemerkt hat oder Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 zu melden.

