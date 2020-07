Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wer kennt diesen Mann?

Mühlhausen (ots)

Seit Mai 2020 ermittelt die Kriminalpolizei in Mühlhausen wegen Diebstahls und Verletzung des Briefgeheimnisses gegen einen Unbekannten. Der abgebildete Mann steht im Verdacht, am Freitag, 15. Mai, widerrechtlich Briefe geöffnet und gestohlen zu haben. Das Postgut befand sich in der Schalterhalle einer Bankfiliale in der Wendewehrstraße. Wer kennt den Mann auf dem Foto oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

