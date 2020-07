Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kupferdiebe erfolgreich

Bleicherode (ots)

Kupferdiebe brachen in der Nacht zum Mittwoch in vier Baucontainer auf der Baustelle einer Elektrobaufirma in der Gewerbestraße ein. Sie erbeuteten ca. 30 kg Kupferkabel. Zuvor scheiterte der Einbruch in mehrere Bauwagen auf dem Gelände. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

