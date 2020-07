Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Statt Milch Bargeld erbeutet

Heilbad Heiligenstadt, Anrode (ots)

Mehrere Milchtankstellen gerieten in der Nacht zum Mittwoch in das Visier von Dieben. So fanden die Betreiber der Anlagen in Breitenholz, in Anrode und Steinbach am Mittwochmorgen die Automaten aufgebrochen vor. Der oder die Täter erbeuteten insgesamt einen dreistelligen Bargeldbetrag. Der hinterlassene Sachschaden beträgt über 5000 Euro. In Anrode entdeckten die Polizisten das vermutliche Tatwerkzeug und stellten es sicher. Die Milchtankstellen befinden sich um Umkreis von ca. 20 km. Es ist daher davon auszugehen, dass der oder die Täter mit einem Fahrzeug unterwegs waren. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Heiligenstadt oder Mühlhausen zu melden.

