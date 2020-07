Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Jugendliche von Unbekannten angegriffen

Sondershausen (ots)

Drei jugendliche Mädchen sind am Dienstagabend in Sondershausen von zwei unbekannten Frauen angegriffen und dabei verletzt worden. Die Freundinnen hielten sich gegen 20 Uhr im Bereich des Schlossparks auf. Dort soll es zu einer tätlichen Auseinandersetzung mit den beiden Unbekannten gekommen sein. Die Freundinnen mussten im Krankenhaus behandelt werden. Zwei von ihnen konnten noch am Abend das Krankenhaus wieder verlassen, die dritte Freundin wurde stationär aufgenommen. Die Polizei sucht nun Zeugen zu dem geschilderten Vorfall. Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet und kann Angaben zu den beiden bislang unbekannten Frauen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 entgegen.

