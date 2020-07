Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mopedfahrer fährt nach Auffahrunfall davon

Ballhausen (ots)

Der Fahrer eines Kia befuhr am Dienstagmorgen, gegen 7.50 Uhr, die Landstraße aus Richtung Ballhausen in Richtung Bad Tennstedt. Als der Autofahrer seine Geschwindigkeit verringerte, fuhr der dahinter befindliche Fahrer eines Mopeds auf. Der Autofahrer stoppte. Doch der bislang unbekannte Mopedfahrer fuhr an dem Kia vorbei und setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zu dem flüchtigen Mopedfahrer machen? Wem ist möglicherweise ein Moped aufgefallen, welches seit Dienstagmorgen Beschädigungen aufweist, die auf einen Unfall hindeuten? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell