Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mann von Unbekannten ausgeraubt - Zeugen gesucht

Nordhausen (ots)

Nach einem Raub, der sich in der Nacht zu Mittwoch, kurz nach 0 Uhr, in Nordhausen ereignet haben soll, sucht die Polizei Zeugen. Ein Mann hielt sich im Bereich der Hardenbergstraße, an den Gleisanlagen hinter einem Supermarkt, auf. Mehrere Personen sollen den 53-Jährigen angegriffen haben. Anschließend seien die Angreifer mit der Gürteltasche und dem Walkman des Opfers geflüchtet. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall möglicherweise bemerkt haben oder Angaben zu den Tätern machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

