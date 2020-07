Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Holzstapel in Brand gesetzt

Reifenstein (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, gegen 2.20 Uhr, stand in Reifenstein ein Holzstapel in Flammen. Das Holz lagerte auf einer umzäunten landwirtschaftlichen Fläche Am Sonder. Durch die Flammen wurde ein Bauwagen, welcher in der Nähe stand, ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei geht davon aus, dass Unbekannte den Holzstapel angezündet haben. Wer Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 zu melden.

