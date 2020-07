Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brand in Etikettendruckerei

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Dienstagabend musste eine Firma in der Hugo-Engelmann-Straße evakuiert werden. Gegen 20 Uhr kam es in der Ettikettendruckerei, ersten Ermittlungen zufolge, zur Verpuffung in einem Fass. Das Feuer griff auf mehrere große Folienrollen über, worauf schließlich die Brandmeldeanlage auslöste. Verletzt wurde niemand. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 20000 Euro.

