Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrer von Auto erfasst, Ermittlungen zur Unfallursache dauern an

Menteroda (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstagvormittag auf der L 2096 bei Menteroda. Ein Radfahrer, der die Straße aus Richtung Windeberg in Richtung Menteroda befuhr, wurde beim Überholen von einem Pkw erfasst. Der 26-Jährige stürzte und verletzte sich schwer. Noch an der Unfallstelle musste der junge Mann reanimiert werden. Er kam ins Krankenhaus, ist aber mittlerweile außer Lebensgefahr. Die 22-jährige Autofahrerin erlitt einen Schock. Zur Ermittlung der Unfallursache kam ein Gutachter am Unfallort zum Einsatz. Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Radfahrer zum Unfallzeitpunkt unter dem Einfluss von Drogen stand.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell