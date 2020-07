Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gartenlauben von Dieben heimgesucht

Mühlhausen (ots)

Am Dienstagmorgen wurde festgestellt, dass in der Straße Zur Roten Löwenmühle mehrere Gartenlauben aufgebrochen wurden. Der oder die Täter nahmen einen Akkuschrauber und alkoholische Getränke mit. An allen Lauben hinterließen die Unbekannten Schäden. Die Taten ereigneten sich in der Nacht zu Dienstag. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 zu melden.

