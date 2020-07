Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte töten Rinderkalb - Die Kriminalpolizei sucht Zeugen

Bellstedt (ots)

Im Kyffhäuserkreis ist in der Nacht zu Montag ein Kalb getötet worden. Das Galloway Rind stand auf einer Weide nahe Bellstedt, als Unbekannte gewaltsam auf das Tier einwirkten und es infolge dessen verendete. Die Kriminalpolizei sicherte am Montag Spuren am Tatort und bittet nun um Zeugenhinweise. Wer hat möglicherweise etwas Verdächtiges beobachtet? Hat sich jemand auffällig in der Nähe der Weide verhalten? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell