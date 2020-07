Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Bäckerei

Mühlhausen (ots)

Eine böse Überraschung erlebte die Mitarbeiterin einer Bäckerei in den frühen Dienstagmorgenstunden in der Görmarstraße. Gegen 4 Uhr arbeiteten sie in der Backstube des Geschäftes, als sie plötzlich Geräusche aus dem Verkaufsraum hörte. Als sie nachschaute, sah sie zwei Jugendliche in Richtung Kilianistraße davon laufen, einer von ihnen hielt die Registrierkasse der Bäckerei in den Händen. Die Unbekannten waren gewaltsam in den Verkaufsraum eingedrungen. Sie erbeuteten, neben der Kasse, mehrere hundert Euro Bargeld und hinterließen einen Sachschaden von rund 1000 Euro. Die Diebe waren etwa 20 bis 25 Jahre alt. Einer von ihnen trug ein graues Kapuzenshirt. Er hatte eine Glatze oder sehr kurze blonde Haare. Wer hat den Einbruch in die Bäckerei beobachtet oder kann weitere Angaben zu den Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

