Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mountainbike aus Treppenhaus gestohlen

Nordhausen (ots)

Am vergangenen Wochenende verschafften sich Unbekannte widerrechtlich Zutritt in ein Mehrfamilienhauses in der Rautenstraße. Dort stahlen sie gewaltsam ein schwarzes Mountainbike des Herstellers Bulls, welches gesichert im Treppenhaus abgestellt war. Das Fahrrad hat einen Wert von etwa 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

