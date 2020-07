Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrraddiebstahl

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Sonnabend, den 25.07.2020 wurde in der Zeit zwischen 08:30 Uhr und 17:30 Uhr ein am Bahnhof Heiligenstadt abgestelltes Fahrrad entwendet. Die Besitzerin hatte das Rad an den dortigen Fahrradständern abgestellt und mittels Schloss gesichert. Als sie gegen 17:30 Uhr vom Zug zurückkehrte, lag nur noch das durchtrennte Fahrradschloss da. Gestohlen wurde ein weißes 26er Damenrad der Marke "Panther". Wer kann dazu Angaben machen ?

